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Илия II проведет очередное, 49-е по счету массовое крещение
12.07.2017 14:34
13 июля Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II проведет очередное, 49-е по счету, массовое крещение. Массовое крещение пройдет в кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси во второй половине дня. На этот раз крестниками Илии II станут порядка 600 детей.
Патриарх Грузинский крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы — улучшение демографического положения в стране. Первое массовое крещение младенцев состоялось 19 января 2008 года в том же храме.
На сегодняшний день крестниками Илии II стали более 32,4 тысяч детей.
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