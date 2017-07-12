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Jamiroquai ждет встречи с грузинским зрителем


12.07.2017   16:16
Британская группа Jamiroquai распространила обращение перед концертом в Грузии, чтобы поприветствовать зрителей.

«Здравствуй, Грузия! Я скоро приеду, увидимся!», — говорит на обращении лидер группы Джей Кей и пьет за своих слушателей.

Jamiroquai станет хедлайнером джазового фестиваля Black Sea Jazz и выступит в Батуми 28 июля.

Британская группа Jamiroquai — одна из наиболее ярких представителей джаз-фанка и эйсид-джаза 90-х. Вокалистом и автором песен является Джей Кей. Группа выпустила 9 альбомов, проданных тиражом более 30 миллионов копий, обладает наградами «Грэмми» и MTV, а альбом Travelling Without Moving попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый альбом в стиле фанк.






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