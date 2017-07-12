В Грузии проверили специи на содержание свинца

12.07.2017 17:36 Национальное агентство продовольствия завершило масштабную проверку грузинских специй на содержание свинца.



Для лабораторных исследований ведомство взяло 75 образцов специй и приправ как с мелких, так и с крупных объектов реализации, в том числе с разных аграрных рынков страны.



Согласно действующему законодательству, содержание свинца в 1 килограмме специй не должно превышать 5 миллиграмм. Специалисты выявили опасные дозы этого тяжелого металла в четырех образцах. Ведомство также приводит имена частных предпринимателей, на имена которых зарегистрированы торговые объекты, где продавались эти специи.



Образец «красный перец» — 7,06 миллиграмм свинца на килограмм (ЧП «Бадри Джахия»), «сухая аджика» — 6,38 мг/кг (ЧП «Элгуджа Джахия»), еще один образец «сухая аджика» — 5,96 мг/кг (ЧП «Гига Шарангия»), «сунели» — 5,60 мг/кг (ЧП «Мадона Тодуа»).



В сообщении отмечается, что в связи с выявленными нарушениями агентство предприняло установленные законом меры, которые предусматривают изъятие продуктов с рынка реализации и его уничтожение.



С результатами проведенных лабораторных исследований уже ознакомлены Минздрав, Минфин и министерство защиты окружающей среды. Эти же данные, по заявлению ведомства, переданы американскому консульству в Грузии.



Национальное агентство продовольствия также заявляет о готовности сотрудничества и обмена всей сопутствующей информацией с Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк.



«Национальное агентство продовольствия с 2010 года проводит лабораторные исследования продуктов питания животного и растительного происхождения, а также питьевой воды на содержание токсичных элементов – тяжелых металлов, в том числе на содержание свинца. С 2012 года до сегодняшнего дня на содержание свинца было проверено 2687 образцов продуктов животного и растительного происхождения, питьевой воды и напитков. Отклонение от нормы выявлено в 64 образцах. В связи с нарушениями были проведены предусмотренные законодательством мероприятия – продукция изъята из сетей и уничтожена», — говорится в сообщении ведомства.



В начале июля в СМИ появилась информация о том, что в 2015 году Департамент здравоохранения Нью-Йорка предупредил жителей штата о высоком содержании свинца в большинстве видов специй, производимых в Грузии. В интернет-издании On.ge была опубликована печатная версия этого предупреждения. В частности, в нем говорится, что привести к проблемам со здоровьем может потребление пищи с добавлением желтого шафрана, сванской соли, хмели-сунели, острого перца, молотого красного перца, имбиря, кориандра, тмина, уцхо-сунели, сухой аджики и специй для сациви.



В документе также отмечается, что свинец может вызывать повышение давления, заболевания почек, нервной и репродуктивной систем, в группе риска находятся беременные женщины и дети. В тексте обращения всем, кто употреблял в пищу продукты с использованием специй, изготовленных в Грузии, рекомендуется обратиться к врачу, чтобы проверить содержание тяжелых металлов в крови.



В Национальном агентстве продовольствия тогда заявили, что «эта информация не имеет ничего общего с сегодняшними реалиями» и призывали СМИ «воздержаться от распространения недостоверной информации».



"Новости-Грузия"











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