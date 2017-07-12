В Поти рыбак перерезал себе вены

12.07.2017 19:10 В Поти несколько минут назад один из рыбаков перерезал себе вены. Бригада скорой медицинской помощи доставила его в центральную клиническую больницу, а рыбаки перекрыли центральную магистраль.



Параллельно в административном здании Национального парка Колхети проходит встреча с представителями министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов. По словам представителя министерства, он прибыл в Поти, чтобы узнать о проблемах рыбаков и обсудить пути их решения. По словам рыбаков, действующее законодательство ограничивает свободную ловлю рыбы и передвижение на моторной лодке по озеру Палеостоми. Они требуют внести изменения в закон.



Рыбаки сегодня утром провели акцию протеста и в Малтаква. Они опротестовали ограничения, действующие на озере Палеостоми.















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