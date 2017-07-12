Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Поти рыбак перерезал себе вены


12.07.2017   19:10
В Поти несколько минут назад один из рыбаков перерезал себе вены. Бригада скорой медицинской помощи доставила его в центральную клиническую больницу, а рыбаки перекрыли центральную магистраль.

Параллельно в административном здании Национального парка Колхети проходит встреча с представителями министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов. По словам представителя министерства, он прибыл в Поти, чтобы узнать о проблемах рыбаков и обсудить пути их решения. По словам рыбаков, действующее законодательство ограничивает свободную ловлю рыбы и передвижение на моторной лодке по озеру Палеостоми. Они требуют внести изменения в закон.

Рыбаки сегодня утром провели акцию протеста и в Малтаква. Они опротестовали ограничения, действующие на озере Палеостоми.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Новый терминал Тбилисского аэропорта принял первых пассажиров
Пассажиропоток аэропорта Кутаиси в июне вырос почти в два раза
В Грузии выявлен очередной факт фальсификации «Боржоми»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Роль армянских батальонов вновь в повестке дня Сухуми
МВД Абхазии заплатит миллион рублей за информацию об убийцах российского туриста
Стали известны детали убийства и похищения российских туристов с детьми в Абхазии
В Гудауте совершено нападение на российских туристов - в заложниках дети
Специальный представитель ЕС на Южном Кавказе покидает должность
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Армянские компании примут участие в ИТ-форуме в Иране
Интерпол отказал Азербайджану в розыске депутата
В Северной Осетии 13 партий намерены участвовать в парламентских выборах
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна