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Более 50 случаев гибели дельфинов было зафиксировано на побережье Грузии с марта текущего года


12.07.2017   20:46
Более 50 случаев гибели дельфинов было зафиксировано на Черноморском побережье Грузии с марта текущего года, сообщил корр. «Новости-Грузия» глава службы мониторинга рыболовства и Черного моря Национального агентства окружающей среды Арчил Гучманидзе.

Последний случай был зафиксирован сегодня утром у курортного поселка Гонио. Мертвого дельфиненка на пляже обнаружили местные жители.

«С нами связались с береговой охраны и сообщили, что в Гонио на берег выбросило мертвого дельфина. Мы выехали на место. С 1 марта по сегодняшний день это уже 53-й по счету случай выброса на берег морских млекопитающих на прибрежной линии Сарпи-Анаклия», — сказал Гучманидзе.

По его информации за указанный период, порядка 30 подобных случаев произошли на побережье Абхазии.

Как разъяснил Гучманидзе, зачастую море выбрасывает на побережье тела млекопитающих, погибших естественной смертью, однако существуют и другие причины гибели дельфинов. В их числе патологии, вызванные заболеваниями и инфекциями, а также сбой в навигации дельфинов, когда они выбрасываются на сушу по ошибке, либо погибают после столкновения с судами. Нередко дельфины попадают в рыболовные сети.

«Мы ведем специальную учетную книгу и по возможности определяем причину гибели. Большинство случаев, которые мы изучили, обоснованы патологиями, поскольку в основном на берег выбрасываются молодые дельфины. Безусловно, среди них есть и взрослые особи, но в основном это маленькие дельфины. Сказать точно, с какой патологией мы имеем дело и какое это заболевание, мы не можем», — сказал Гучманидзе.

Вместе с тем, он отметил, что как правило заболевания дельфинов прямо связаны с загрязнением морской воды.

«Это определенный детонатор и катализатор подобных случаев. Загрязнение воды создает благоприятную среду для развития разных инфекций и заболеваний», — подчеркнул он.

По словам Гучманидзе, для того, чтобы установить точную причину гибели детенышей дельфинов, необходимо провести фундаментальные лабораторные исследования. Национальное агентство окружающей среды планирует изучить проблему совместно с немецкими специалистами.






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