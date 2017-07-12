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В Тбилиси пытались ограбить маршрутное такси
12.07.2017 21:51
На проспекте Важа-Пшавела гражданин попытался ограбить маршрутное такси. По словам пострадавшего водителя, нападавший потребовал денег, но водитель не подчинился.
После этого нападавший попытался сам управлять рулем, из-за чего водитель не справился с управлением и въехал в бордюр.
В результате происшествия водитель микроавтобуса получил небольшое повреждение. На месте мобилизованы правоохранители. Пока неизвестно, был ли задержан нападавший, который, по имеющейся информации, психически нездоров.
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