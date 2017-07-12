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Под обломки обвалившейся стены музцентра попала девушка
12.07.2017 21:58
На проспекте Агмашенебели обвалилась стена музыкального центра имени Джансуга Кахидзе. Обломки стены упали на проходившую мимо девушку.
Как сообщает очевидец, молодая женщина получила телесные повреждения. Вместе с тем, она находилась в стрессовом состоянии.
На месте происшествия были мобилизованы бригады патрульной полиции и скорой медицинской помощи. Пострадавшая девушка доставлена в клинику. По имеющейся информации, состояние ее здоровья стабильное.
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