Под обломки обвалившейся стены музцентра попала девушка

12.07.2017 21:58 На проспекте Агмашенебели обвалилась стена музыкального центра имени Джансуга Кахидзе. Обломки стены упали на проходившую мимо девушку.



Как сообщает очевидец, молодая женщина получила телесные повреждения. Вместе с тем, она находилась в стрессовом состоянии.



На месте происшествия были мобилизованы бригады патрульной полиции и скорой медицинской помощи. Пострадавшая девушка доставлена в клинику. По имеющейся информации, состояние ее здоровья стабильное.















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