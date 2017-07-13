Анджелину Джоли заинтересовали нетрадиционным лечением в Грузии

13.07.2017 11:03 Американская кинозвезда, режиссер и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли заинтересовалась лечением грузинским препаратом.



Информацию об этом распространила в социальной сети фитотерапевт Лела Геджадзе, которая представляет грузинский препарат комплексного лечения «Кавтаси».



«Я словами не могу передать, настолько рада. Сегодня мне написали на официальную почту и сказали, что лечением «Кавтаси» хочет заняться звезда Голливуда Анджелина Джоли. Не знаю, как они узнали о «Кавтаси», этот конкретный человек сказал мне, что скоро начнутся консультации по этому поводу. Это очень хорошая новость как лично для меня, так и для нашей страны», — пишет на своей личной странице в фесбуке Лела Геджадзе.



Детали журналистам сообщили в пресс-центре компании «Кавтаси». Там объяснили, что интервью, в котором Лела Геджадзе рассказывала о грузинском натуральном препарате, было опубликовано в одном из американских брендовых журналов, который выходит в том числе и в Грузии.

Интервью было переведено и отослано в американскую редакцию. Его увидел продюсер Анджелины Джоли — Марк. К 18 августа продюсер голливудской звезды планирует приехать в Грузию и провести консультации по поводу препарата.



«Кавтаси» — это настойка из лечебных трав для поддержания физиологического состояния, иммуномодулятор. Использование настойки рекомендуется для укрепления иммунной системы организма, повышения иммунитета. Травы препарата «Кавтаси» добываются на экологически чистых территориях.



Во время приема препарата «Кавтаси» на клеточном уровне происходит фильтрация крови, полностью выводятся шлаки. Особенно эффективно лекарство для людей, страдающий наркоманией и наркозависимостью, а также больных гепатитом В и С.



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

