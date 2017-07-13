Исторический ландшафт Кутаиси может попасть в список ЮНЕСКО

13.07.2017 13:59 Власти Грузии приветствуют решение ЮНЕСКО вернуть Гелатский монастырь в основной перечень объектов всемирного культурного наследия и намерены добиться от ЮНЕСКО признания зоны исторического ландшафта города Кутаиси (Имерети).



Комитет Всемирного наследия, сессия которого проходила 10 июля в Кракове (Польша), принял решение исключить Гелатский монастырь, построенный в XI веке близ города Кутаиси, из Списка Всемирного наследия, находящегося под угрозой.



"Мы считаем, что это очень важное событие. Министерство культуры на протяжении нескольких лет очень много работало для этого. Активно было подключено в это дело и министерство иностранных дел", — сказал Квирикашвили на заседании правительства в среду.





Глава правительства отметил, что в 2010 году ЮНЕСКО решила, что ремонтные работы в храме Баграти XI века были проведены с нарушением. После этого как храм Баграти, так и Гелатский монастырь находились под угрозой исключения из Списка всемирного наследия Грузии.



"Мы практически вернули Гелати в этот список. Мы работаем над тем, чтобы осуществить успешные шаги в направлении внесения Кутаиси в номинацию зоны исторического ландшафта. Конечно, Баграти в список нам вернуть не удастся, но мы попытаемся добиться от ЮНЕСКО признания зоны исторического ландшафта Кутаиси", — заявил грузинский премьер.



Гелатский монастырь вместе с расположенным рядом Кафедральным храмом Баграти вошел в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1994 году. В 2008 году началась реконструкция храма, однако были проигнорированы указания Комитета всемирного наследия, вследствие чего Кафедральный храм Баграти и Гелатский монастырский комплекс были перенесены в Список всемирного наследия, находящихся под угрозой.



Гелатский монастырь Богородицы близ Кутаиси (регион Имерети) — наиболее значительный средневековый монастырь в Грузии, центр церковной и культурной жизни, резиденция Католикоса-Патриарха Всея Грузии со 2-й половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей. Соборная церковь строилась до 1125 года и еще пять лет украшалась мозаиками, которые почитаются лучшими во всем Закавказье. В то время монастырь был местопребыванием Гелатской академии, члены которой живо интересовались древнегреческой философией.



В XIII веке к монастырскому ансамблю добавились церкви св. Николая и св. Георгия, а также трехъярусная звонница. Стенопись относится к разным периодам грузинской истории, с XII по XVIII века. Особенно примечательны портретные изображения венценосных особ.



Храм Баграти — возведен в Кутаиси в правление Баграта III как главный собор его единого Грузинского королевства, освящен в честь Успения Богородицы в 1003 году.



Величественный по размерам и пропорциям храм стал принципиально новым словом в истории закавказского зодчества, был пышно украшен резьбой и мозаиками и играл исключительную роль в средневековой истории Грузии. В частности, именно здесь был коронован Давид IV Строитель.



Согласно руководству по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия, культурные ландшафты — это объекты культурного наследия, представляющие собой совместные творения человека и природы. Они иллюстрируют эволюцию человеческого сообщества и поселений с течением времени, происходившую под влиянием физических ограничений и/или возможностей, налагаемых или предоставляемых естественной средой обитания человека, а также сменяющих друг друга социальных, экономических и культурных факторов, как внешних, так и внутренних.



"Спутник-Грузия"











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