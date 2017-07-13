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Сын главреда «Хроника+» Элисо Киладзе освобожден под залог
13.07.2017 14:31
Cына главного редактора грузинской газеты "Хроника+" Элисо Киладзе Давида Харшиладзе освободили под залог в размере 15 тысяч лари (порядка 6,3 тысяч долларов).
Харшиладзе, который с середины марта находился под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков, освободили прямо из зала суда.
"Залог 15 тысяч лари. Выпустили!", — написала Киладзе на своей странице в соцсети Facebook.
В ходе судебного заседания Харшиладзе дал показания, обвинив сотрудников органов правопорядка в том, что они подкинули ему наркотики.
Вскоре после задержания Харшиладзе, информацию распространил аппарат Народного защитника Грузии. В сообщении говорится, что полицейские обращались с Харшиладзе циничного и унизительно, а также провоцировали конфликт. А сам задержанный заявил, что полицейские использовали непропорциональную физическую силу.
В результате Генеральная инспекция МВД Грузии начала служебную проверку. Позже расследование начала Тбилисская прокуратура.
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