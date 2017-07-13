Патриархия предупреждает общественность

13.07.2017 15:03 Патриархия предупреждает общество, что одетые в рясу люди, которые просят подаяния на улицах Тбилиси, могут не быть духовными лицами



В беседе с «IPN» секретарь патриарха, протоиерей Микаэл Ботковели прокомментировал участившиеся факты прошения подаяния теми лицами, которые утверждают, что являются священнослужителями и служат в разных храмах.



«Это не новая проблема, уже несколько лет мы тоже испытываем разные неудобства в связи с тем, что лица, лишенные духовного сана, в некоторых случаях недуховные лица (в соответствующей одежде) просят подаяния. В свое время мы обратились к государству, чтобы оно позаботилось об этих людях и узнало, почему они просят подаяния в станциях метро и местах скопления людей? Если это священнослужитель, то мы должны удостовериться в этом и привлечь его к ответу. Но человек может нигде не служить, поэтому его духовный сан может быть приостановлен. Так он пытается заработать себе на пропитание. Иначе он служил бы в какой-нибудь церкви. Сегодня священнослужители живут на пожертвования паствы. Есть случаи, когда люди просто одевают рясу. Они позорят церковь и самих себя. Я слышал, что они рассказывают очень трагические истории, для чего им нужны эти деньги. Это, разумеется, не оправдывает то, чтобы священнослужитель стоял в местах скопления людей и просил подаяния. Эти люди никак не связаны с патриархией. Возможно, некоторые из них были священнослужителями, а сейчас по разным причинам они лишены духовного сана. Если гражданин хочет подать милостыню, мы не можем ему это запретить, но общество должно знать, кто эти люди и почему они просят подаяния в такой форе. За редкими исключениями, большинство из них не являются священнослужителями», - заявил отец Микаэл.















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