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«Яндекс.Такси»", и «Uber» решили объединиться


13.07.2017   16:36
"Яндекс" и Uber объявили о решении объединить бизнесы по онлайн-заказу поездок и создать для этого новую компанию.

Объединенная компания будет работать в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане. Закрытие сделки ожидается в конце текущего года, до этого необходимо согласовать ее с регуляторами.

"Мы не планируем пересмотра тарифов. После закрытия сделки в обозримом будущем оба приложения - и "Яндекс.Такси", и Uber - будут доступны пользователям", - сказали в пресс-службе Uber.






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