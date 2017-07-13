«Яндекс.Такси»", и «Uber» решили объединиться

13.07.2017 16:36 "Яндекс" и Uber объявили о решении объединить бизнесы по онлайн-заказу поездок и создать для этого новую компанию.



Объединенная компания будет работать в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане. Закрытие сделки ожидается в конце текущего года, до этого необходимо согласовать ее с регуляторами.



"Мы не планируем пересмотра тарифов. После закрытия сделки в обозримом будущем оба приложения - и "Яндекс.Такси", и Uber - будут доступны пользователям", - сказали в пресс-службе Uber.















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