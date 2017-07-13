Конституционный суд признал неконституционным тюремное заключение за 9 млг дезоморфина

13.07.2017 18:49 Конституционный суд признал неконституционным тюремное заключение для обвиняемого Лаши Бахуташвили за изготовление, покупку, и хранение 0,00009 граммов дезоморфина. Суд посчитал, что спорная норма противоречит пункту 2 статьи 17 Конституции Грузии.



В ходе оценки дела Конституционный суд принял во внимание общественную опасность, вызванную наркотическим веществом, и постановил, что 0,00009 граммов дезоморфина не пригодны для потребления.



"Изготовление, покупка, и/или хранение такого малого количества дезоморфина не является общественно опасным, поскольку не содержит риски его потребления и/или сбыта. Более того, изготовление 0,00009 граммов дезоморфина, со стороны его изготовителя является алогичным и бесцельным действием. Возможно, след вышеуказанного количества дезоморфина на том или ином предмете указывает на факт изготовления, покупку, или хранения лицом данного наркотического средства в том количестве, которое пригодно для потребления. Однако отдельно взятый факт изготовления, покупки, и/или хранения 0,00009 граммов дезоморфина сам по себе не содержит такую опасность, которая бы оправдала возложение пресечения свободы в виде наказания"- говорится в пресс-релизе суда.



Правоохранители задержали Лашу Бахуташвили за наркопреступление в 2013 году. У него были обнаружены 9 миллиграммов наркотического вещества дезоморфина.

















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