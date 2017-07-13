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Завтра начинается второй этап регистрации в публичные детские сады Тбилиси
13.07.2017 19:46
Второй этап регистрации в публичные детские сады Тбилиси начинается завтра, в 13:00. Электронную регистрацию пройдут дети из тех семей, которые не были допущенные к регистрации на первом этапе.
Как известно, 7 июля начался первый этап регистрации в публичные детские сады, в ходе которого зарегистрировались дети следующих категорий:
- дети из зарегистрированных в Тбилиси социально незащищенных семей с рейтингом ниже 100000 рейтинговых очков;
- бенефициарии дома младенцев, филиала ЮЛПП «Агентства государственной заботы»; дети со специальными образовательными нуждами;
- дети из семей, чей ребенок (или дети) уже пользуются услугами того же учреждения дошкольного воспитания;
- дети из семей, пострадавших в результате стихии 13-14 июня 2015 года на территории муниципалитета города Тбилиси.
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