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Завтра начинается второй этап регистрации в публичные детские сады Тбилиси


13.07.2017   19:46
Второй этап регистрации в публичные детские сады Тбилиси начинается завтра, в 13:00. Электронную регистрацию пройдут дети из тех семей, которые не были допущенные к регистрации на первом этапе.

Как известно, 7 июля начался первый этап регистрации в публичные детские сады, в ходе которого зарегистрировались дети следующих категорий:

- дети из зарегистрированных в Тбилиси социально незащищенных семей с рейтингом ниже 100000 рейтинговых очков;

- бенефициарии дома младенцев, филиала ЮЛПП «Агентства государственной заботы»; дети со специальными образовательными нуждами;

- дети из семей, чей ребенок (или дети) уже пользуются услугами того же учреждения дошкольного воспитания;

- дети из семей, пострадавших в результате стихии 13-14 июня 2015 года на территории муниципалитета города Тбилиси.






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