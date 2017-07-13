Австрийский суд не сумел доказать вины Абу-Хамзы по Лапанкури

13.07.2017 22:20 В Вене завершился судебный процесс над 37-летним уроженцем Чечни, Магомедом Ибрагимовым, чье имя связано с известным в Грузии представителем террористической организации «Имарат Кавказ» Ахмедом Чатаевым.



По итогам судебного слушания, которое состоялось сегодня в австрийской столице, Ибрагимов, известный также под именем Абу-Хамза, приговорен к 7 годам тюрьмы за членство в террористической организации «Имарат Кавказ». По второму эпизоду, касательно его участия в событиях в грузинском горном ущелье Лопота, на российско-грузинской границе, в августе 2012-ого года, доказать вину Ибрагимова не удалось.



На предыдущем судебном слушании, которое прошло в Вене в прошлом месяце, Ибрагимов заявлял, что вся операция в грузинском Лапанкури была спланирована им совместно с Исламом Кадыровым (родственником главы Чечни Рамзана Кадырова). Тот ждал перехода группы, чтобы встретить их на российской стороне границы. По утверждению подсудимого операция провалилась по его вине: он отправил СМС-сообщение, которое перехватили грузинские и американские спецслужбы, что и позволило перекрыть группе дорогу на пути к российской границе.



Магомед не раз попадал в поле зрения австрийских спецслужб, но задержание произошло после того, как в телефоне у него были обнаружены данные, предположительно видео, касающиеся спецоперации в ущелье Лопота. Ибрагимов на суде в Австрии утверждал, что является агентом российских спецслужб и передавал всю информацию о чеченских беженцах, находящихся в Европе, лично чеченскому главе. Впрочем, представители чеченской общественности Австрии, не склоны верить в эту версию, и полагают, что Ибрагимов намеренно пытался ввести суд в заблуждение.



В конце августа 2012 года в ущелье Лопота власти Грузии развернули спецоперацию, преследуя двадцать вооруженных боевиков, якобы проникших из Дагестана и взявших в заложники несколько местных жителей. Ситуация в ущелье разворачивалась незадолго до парламентских выборов в Грузии и до настоящего момента является предметом политических спекуляций. По итогам спецоперации, проведенной МВД Грузии, 11 членов группировки были убиты.



"СОВА"











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