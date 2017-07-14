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Адвокат Автандила Хурцидзе отказывается защищать спортсмена


14.07.2017   10:53
Мать грузинского спортсмена Автандила Хурцидзе просит власти Грузии о помощи. По словам матери задержанного в США спортсмена Нателы Хурцидзе, сумма на счету ее сына заморожена, из-за этого невозможно заплатить адвокату. Адвокат же отказывается защищать спортсмена.

«В федерации говорят, он не состязался от нашего имени. На нем была грузинская шапка и развевался флаг Грузии, он никогда не забывал свою родину. Он не виноват, помогите мне, чтобы он вышел из тюрьмы, мы больше не можем платить адвокату, потому что счет заморожен. Из-за этого адвокат отказывается защищать моего сына», - говорит Натела Хурцидзе.

Несколько недель назад в Нью-Йорке были задержаны 15 грузин, которые обвиняются в членстве в российском криминальном синдикате. Среди них два грузинских спортсмена – Автандил Хурцидзе и Леван Макашвили. Последний был вскоре освобожден.

По информации министерства юстиции США, задержаны Ражден Шулая, Зураб Джанашвили, Акакий Убилава, Гамлет Углава, Мамука Чаганава, Михаил Торадзе, Автандил Канадашвили, Назо Гаприндашвили, Зураб Бузиашвили, Георгий Ломишвили, Диего Габисония, Леван Макашвили, Автандил Хурцидзе, Эрекле Кереселидзе, Николоз Джикия.






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