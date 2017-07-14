Граждане Грузии выиграли у власти тяжбу в ЕСПЧ

14.07.2017 14:58 Граждане Грузии Отар Гурешидзе и Лиана Алавидзе выиграли у власти тяжбу в Страсбургском суде по правам человека.



По информации Европейского центра адвокатирования прав человека (EHRAC), согласно приговору, вынесенному Европейским судом по правам человека, власть Грузии была ответственна за угрозу загрязнения воздуха, которое создавала станция электропередачи, находящаяся в четырех метрах от дома Отара Гурешидзе и Лианы Алавидзе.



По сообщению EHRAC, Страсбургский суд постановил, что Грузия нарушила право уважения личной и семейной жизни (статья 8 Европейской Конвенции прав человека).



Суд возложил на власть Грузии уплату 4 500 евро в виде компенсации гражданам Гурешидзе и Алавидзе.



















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