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Суд избрал коррумпированному чиновнику мэрии предварительное заключение
14.07.2017 15:12
В Тбилисском городском суде сегодня состоялось первое слушание по делу внештатного сотрудника мэрии Тбилиси Отара Абесадзе, который был задержан по факту получения взятки.
До последнего времени Абесадзе находился в изоляторе временного содержания. Против него возбуждено дело по статье «получение взятки», что наказывается лишением свободы сроком от 6 до 9 лет.
В качестве меры пресечения для Абесадзе суд избрал трехмесячное предварительное заключение на время следствия. Таким образом суд полностью удовлетворил ходатайство обвинения. В ходе сегодняшнего заседания прокурор отметил, что существует опасность попытки повлиять на свидетелей.
Защита Абесадзе, в свою очередь, настаивала на освобождении экс-чиновника под залог в 15 тысяч лари.
Сам обвиняемый, обращаясь к суду, сообщил, что готов сотрудничать со следствием для того, чтобы расследование дела подошло «к финишу».
«Хочу с сожалением принести извинения семье, друзьям и общественности. Я не представляю собой опасности, которая помешает ходу следствия. У меня были прогрессивные должности, я читаю лекции — никто не позволит мне скрыться. Я не являюсь тем человеком, который может навредить этому делу. Я сожалею о случившемся и готов к сотрудничеству. Также я буду сохранять право на молчание до тех пор, пока начнется рассмотрение дела. Я обязательно приму участие в разбирательстве. Я не являюсь плохим человеком», — заявил Абесадзе.
Сотрудники Службы государственной безопасности Грузии задержали Абесадзе 12 июля с поличным. По данным следствия, чиновник потребовал у гражданина 3 тысячи долларов в качестве взятки за ускорение выдачи разрешения мэрии для обустройства кафе и соответствующей инфраструктуры на плоту на реке Мтквари (Кура).
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