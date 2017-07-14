В Хашури будет освящено основание храма, аналогичного историческому Бана

14.07.2017 15:40 15 июля в городе Хашури (регион Шида Картли, Центральная Грузия), на территории Верхняя Сера состоится чин освящения основания храма, аналогичного историческому Бана, руины которого находятся на территории, отошедшей к Турции.



Как сообщил «Interpressnews» епископ Сурамский и Хашурский Симеон (Цакашвили), освящение фундамента храма проведет Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. На освящение основания храма прибудет премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



«Исторический храм Бана обретает новую жизнь. Мы хотим сохранить это сокровище для потомков. Было несколько версий перекрытия храма, из них предположительно будет реализована та, что напрямую связана с конструкцией фундамента», - рассказал епископ Симеон.



По словам главы епархии, храму будет присвоено имя Воскресения Христова. Освящение храма, по окончании его строительства, состоится в праздник Покрова Божьей Матери.



«Это не случайное решение. Возможно, сама Матерь Божья благословляет нас и осеняет Своим Покровом, дабы мирно и благополучно завершить этот замысел», - отметил епископ Симеон. По его словам, храм будет построен на пожертвования и откроет врата для верующих через 3-5 лет, необходимых на его возведение.



Руины круглых форм храма Бана находятся на территории Тао-Кларджети (ныне Турция). Предположительно, одна из жемчужин грузинского церковного зодчества – храм Бана, был построен в VII веке. Кафедральный собор Бана в период средневековья был одним из главных религиозных и государственных центров Грузии, в частности, исторического региона Тао. Бана имел статус летней царской резиденции и места летнего отдыха царских семейств.



В Бана венчался грузинский царь Баграт IV (1027-1072) с сестрой византийского императора Романоза III Еленой. Здесь же в XV веке были погребены грузинский царь Вахтанг и его супруга Сатихат. И это – лишь малая толика богатой истории одного из древнейших грузинских соборов, лежащего ныне в руинах.















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