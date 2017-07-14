В Тбилиси пропали 14-летние братья-близнецы

14.07.2017 17:15 В Тбилиси ищут 14-летних братьев-близнецов - Луку и Нику Цанава. Соответствующее объявление ыбло размещено в социальной сети «Фейсбук» членами семьи подростков.



«Помогите, вчера вышли из дома и не вернулись 14-летние братья-близнецы Лука и Ника Цанава! Если кто-то владеет информацией о месте нахождения детей, просим связаться по номеру 5921520980», - говорится в объявлении.



Министерство внутренних дел подтверждает, что в ведомство действительно поступила информация о пропаже детей. По их данным, начаты следственные действия, ведутся поиски.



В ведомстве поясняют, что дело возбуждено по 143-й статье УК Грузии (незаконное лишение свободы).















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