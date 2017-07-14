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14-е место в рейтинге FIBA - исторический результат сборной Грузии по баскетболу


14.07.2017   18:46
За 50 дней до начала Чемпионата Европы FIBA обновила рейтинг мужских сборных по баскетболу. Сборная грузинских баскетболистов занимает 14-е место среди европейских стран.

Для грузинских баскетболистов 14-е место в рейтинге Европы является историческим успехом. До сих пор грузинские баскетболисты не продвигались так сильно в рейтинге.

40-й чемпионат Европы по баскетболу одновременно состоится в четырех странах, в Финляндии, Румынии, Израиле, и Турции.

Наши баскетболисты будут выступать в группе В, и их соперниками будут сборные Израиля, Литвы, Италии, и Германии.

Обновленный рейтинг возглавляют чемпионы Европы, испанцы. На втором месте вице-чемпионы олимпиады Рио, сербы, а на третьем – сборная Хорватии.

Обновленный рейтинг FIBA выглядит следующим образом:

1. Испания
2. Сербия
3. Хорватия
4. Греция
5. Франция
6. Турция
7. Литва
8. Италия
9. Словения
10. Латвия
11. Россия
12. Чехия
13. Черногория
14. Грузия
15. Германия







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