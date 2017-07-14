14-е место в рейтинге FIBA - исторический результат сборной Грузии по баскетболу

14.07.2017 18:46 За 50 дней до начала Чемпионата Европы FIBA обновила рейтинг мужских сборных по баскетболу. Сборная грузинских баскетболистов занимает 14-е место среди европейских стран.



Для грузинских баскетболистов 14-е место в рейтинге Европы является историческим успехом. До сих пор грузинские баскетболисты не продвигались так сильно в рейтинге.



40-й чемпионат Европы по баскетболу одновременно состоится в четырех странах, в Финляндии, Румынии, Израиле, и Турции.



Наши баскетболисты будут выступать в группе В, и их соперниками будут сборные Израиля, Литвы, Италии, и Германии.



Обновленный рейтинг возглавляют чемпионы Европы, испанцы. На втором месте вице-чемпионы олимпиады Рио, сербы, а на третьем – сборная Хорватии.



Обновленный рейтинг FIBA выглядит следующим образом:



1. Испания

2. Сербия

3. Хорватия

4. Греция

5. Франция

6. Турция

7. Литва

8. Италия

9. Словения

10. Латвия

11. Россия

12. Чехия

13. Черногория

14. Грузия

15. Германия

















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