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14-е место в рейтинге FIBA - исторический результат сборной Грузии по баскетболу
14.07.2017 18:46
За 50 дней до начала Чемпионата Европы FIBA обновила рейтинг мужских сборных по баскетболу. Сборная грузинских баскетболистов занимает 14-е место среди европейских стран.
Для грузинских баскетболистов 14-е место в рейтинге Европы является историческим успехом. До сих пор грузинские баскетболисты не продвигались так сильно в рейтинге.
40-й чемпионат Европы по баскетболу одновременно состоится в четырех странах, в Финляндии, Румынии, Израиле, и Турции.
Наши баскетболисты будут выступать в группе В, и их соперниками будут сборные Израиля, Литвы, Италии, и Германии.
Обновленный рейтинг возглавляют чемпионы Европы, испанцы. На втором месте вице-чемпионы олимпиады Рио, сербы, а на третьем – сборная Хорватии.
Обновленный рейтинг FIBA выглядит следующим образом:
1. Испания
2. Сербия
3. Хорватия
4. Греция
5. Франция
6. Турция
7. Литва
8. Италия
9. Словения
10. Латвия
11. Россия
12. Чехия
13. Черногория
14. Грузия
15. Германия
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