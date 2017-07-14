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грузинские химики получили три медали на международной олимпиаде
14.07.2017 21:37
Впервые в истории Грузии Национальная сборная Грузии получила три медали на Международной олимпиаде по химии.
По информации on.ge, с 6 июля по 15 июля включительно в Таиланде проводится 49-я международная олимпиада IChO 2017, в которой принимают участие около 80 стран.
В текущем году к турниру присоединилась Национальная сборная Грузии, и завоевала три бронзовых медалей. Награды получили Давид Рижинашвили, Лексо Пичхадзе, и Саба Тавдгиридзе.
Национальная сборная Грузии состоит из четырех членов, и каждый из них является победителем национальной олимпиады Грузии.
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