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грузинские химики получили три медали на международной олимпиаде


14.07.2017   21:37
Впервые в истории Грузии Национальная сборная Грузии получила три медали на Международной олимпиаде по химии.

По информации on.ge, с 6 июля по 15 июля включительно в Таиланде проводится 49-я международная олимпиада IChO 2017, в которой принимают участие около 80 стран.

В текущем году к турниру присоединилась Национальная сборная Грузии, и завоевала три бронзовых медалей. Награды получили Давид Рижинашвили, Лексо Пичхадзе, и Саба Тавдгиридзе.

Национальная сборная Грузии состоит из четырех членов, и каждый из них является победителем национальной олимпиады Грузии.







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