грузинские химики получили три медали на международной олимпиаде

14.07.2017 21:37 Впервые в истории Грузии Национальная сборная Грузии получила три медали на Международной олимпиаде по химии.



По информации on.ge, с 6 июля по 15 июля включительно в Таиланде проводится 49-я международная олимпиада IChO 2017, в которой принимают участие около 80 стран.



В текущем году к турниру присоединилась Национальная сборная Грузии, и завоевала три бронзовых медалей. Награды получили Давид Рижинашвили, Лексо Пичхадзе, и Саба Тавдгиридзе.



Национальная сборная Грузии состоит из четырех членов, и каждый из них является победителем национальной олимпиады Грузии.

















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