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Пропавших в Тбилиси братьев-близнецов нашли в Кобулети
15.07.2017 13:11
Пропавших братьев-близнецов Луку и Нику Цанава нашли в Аджарии. Информацию об этом на своей странице в фейсбуке распространила руководитель Службы по связям с общественностью МВД Грузии Тея Пертая.
14-летние Лука и Ника пропали в Тбилиси 13 июня. Братья вышли из своего дома на улице Муджиришвили в районе Исани-Самгори, и после этого их никто не видел. Родные мальчиков начали бить тревогу, когда не смогли связаться с ними по телефону. К поискам подключилась полиция – по факту пропажи братьев начали следствие по статье «незаконное лишение свободы».
Накануне вечером выяснилось, что подростки отправились на Черноморское побережье. Сотрудники МВД обнаружили их в курортном городе Кобулети. Братья, по словам Пертая, чувствовали себя хорошо и никакая опасность им не угрожала.
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