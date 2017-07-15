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Между пострадавшими в результате пожара и полицией в Поти произошло столкновение


15.07.2017   14:51
Между пострадавшими в результате пожара в потийском торговом центре и полицией произошло противостояние. Пострадавшие торговцы провели в Поти акцию и перекрыли центральную автомагистраль.

Правоохранители призвали участников акции открыть дорогу, за этим последовал конфликт. Несколько пострадавших почувствовали недомогание, на место была вызвана бригада скорой медицинской помощи.
На данный момент правоохранители уже открыли центральную автомагистраль.

Пострадавшие требуют от властей и администрации рынка возместить ущерб. В случае невыполнения требований они угрожают продолжить акции.






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