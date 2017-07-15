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На Батумском бульваре можно будет пройти бесплатное обследование на гепатит С


15.07.2017   15:18
На Батумском бульваре в течение всего летнего сезона будет работать мобильный пункт первой медицинской помощи и передвижная амбулатория, где можно будет пройти бесплатное обследование на гепатит С.

Открывшиеся накануне медпункт и амбулатория оснащены всем необходимым современным оборудованием и предлагают гостям и жителям черноморского города широкий спектр медицинских услуг.

Персонал медпункта сможет на месте оказать отдыхающим первую медицинскую помощь. В случае необходимости, пациенты будут госпитализированы в городские больницы.

Министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко уже ознакомился с работой медпункта и амбулатории. Накануне он прибыл на Батумский бульвар вместе с министром здравоохранения Аджарии Заалом Микеладзе.

Вместе они наблюдали за процессом прохождения теста на гепатит С. Бесплатные обследования на гепатит С проводятся в масштабах всей Грузии в рамках новой кампании Минздрава, получившей название «Излечись». Эта госпрограмма призвана выявить носителей вируса и в дальнейшем оказать им услуги по лечению этого заболевания.

Госпрограмма лечения гепатита C реализуется в Грузии с 2015 года в партнерстве с американской компанией Gilead. На финансирование проекта из госбюджета ежегодно выделяется 20 миллионов лари (порядка 8,3 миллиона долларов). Лечение гепатита С осуществляется новейшими препаратами.

Согласно официальным данным, в 2016 году в Грузии было зафиксировано около 160 тысяч человек, больных гепатитом С. Государство ежегодно может оплатить лечение 20 тысяч пациентов.

На сегодняшний день около 41 тысячи человек зарегистрированы для участия в бесплатной программе лечения гепатита C, более 30 тысяч человек уже прошли курс лечения.

"Новости-Грузия"





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