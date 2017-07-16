Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Georgian Airways со следующей недели начнет летать в Москву по новому графику


16.07.2017   12:50
Уже со следующей недели грузинская авиакомпания Airzena — Georgian Airways начнет выполнять полеты в Москву по новому графику.

Ранее сегодня стало известно, что министерство транспорта РФ упразднило четыре рейса Тбилиси-Москва, выполняемые Georgian Airways.

Директор грузинской авиакомпании Гиви Давиташвили объяснил «Новости-Грузия», как компания планирует работать в новых условиях. «Упразднено четыре утренних рейса — в среду, пятницу, субботу и воскресенье. Остальные рейсы остались без изменений. Завтра рейс состоится в виде исключения», — сказал Давиташвили.

Он добавил, что пассажиры, которые являются обладателями авиабилетов на отмененные рейсы, будут перераспределены на другие рейсы.

«Мы осуществляем три рейса в день, — мы переправим пассажиров на другие рейсы. Никаких проблем для пассажиров создано не будет. Самое главное сейчас для нас, чтобы власти Грузии дали адекватный ответ на действия России», — добавил директор авиакомпании.

Российские власти назвали ограничение рейсов Georgian Airways «ответной зеркальной мерой». В Мнтрансе РФ утверждают, что грузинские авиавласти с мая не разрешают «Уральским авиалиниям» выполнять четыре рейса из подмосковного аэропорта Жуковский в Тбилиси.

Georgian Airways – единственная авиакомпания Грузии, которая до последнего времени осуществляла рейсы Тбилиси-Москва-Тбилиси семь дней в неделю. Помимо упразднения четырех рейсов Тбилиси-Москва, авиационные власти РФ ответили отказом на запрос Georgian Airways о начале полетов в Казань.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии объявлен международный конкурс с целью строительства подземного газохранилища
31,5 миллионов бутылок грузинского вина экспортировано в 44 страны
ЕБРР и Партнерский фонд E5P выделят 7 млн евро на обновление автобусного парка Батуми
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии туристы из Набережных Челнов стали жертвами грабителей
Жители Абхазии начали свой летний промысел - грабить российских туристов
Тело убитого в Абхазии туриста отправлено в Москву
Более 20 подозреваемых задержаны в Абхазии по делу об убийстве русского туриста
Роль армянских батальонов вновь в повестке дня Сухуми
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В КБР массовое отравление в детском лагере
Саргсян: В армяно-американских отношениях существует серьезный потенциал развития
В военных учениях НАТО в Румынии участвуют также военнослужащие Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна