Georgian Airways со следующей недели начнет летать в Москву по новому графику

16.07.2017 12:50 Уже со следующей недели грузинская авиакомпания Airzena — Georgian Airways начнет выполнять полеты в Москву по новому графику.



Ранее сегодня стало известно, что министерство транспорта РФ упразднило четыре рейса Тбилиси-Москва, выполняемые Georgian Airways.



Директор грузинской авиакомпании Гиви Давиташвили объяснил «Новости-Грузия», как компания планирует работать в новых условиях. «Упразднено четыре утренних рейса — в среду, пятницу, субботу и воскресенье. Остальные рейсы остались без изменений. Завтра рейс состоится в виде исключения», — сказал Давиташвили.



Он добавил, что пассажиры, которые являются обладателями авиабилетов на отмененные рейсы, будут перераспределены на другие рейсы.



«Мы осуществляем три рейса в день, — мы переправим пассажиров на другие рейсы. Никаких проблем для пассажиров создано не будет. Самое главное сейчас для нас, чтобы власти Грузии дали адекватный ответ на действия России», — добавил директор авиакомпании.



Российские власти назвали ограничение рейсов Georgian Airways «ответной зеркальной мерой». В Мнтрансе РФ утверждают, что грузинские авиавласти с мая не разрешают «Уральским авиалиниям» выполнять четыре рейса из подмосковного аэропорта Жуковский в Тбилиси.



Georgian Airways – единственная авиакомпания Грузии, которая до последнего времени осуществляла рейсы Тбилиси-Москва-Тбилиси семь дней в неделю. Помимо упразднения четырех рейсов Тбилиси-Москва, авиационные власти РФ ответили отказом на запрос Georgian Airways о начале полетов в Казань.



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

