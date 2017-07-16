Илия II: Мы много говорим о любви, но до конца не понимаем, что такое любовь

16.07.2017 14:34 Мы много думаем о любви, много говорим о любви, но до конца не понимаем, что такое любовь, - об этом в ходе воскресной проповеди в кафедральном соборе Пресвятой Троицы заявил католикос-патриарх всея Грузии Илия II.



Он поздравил прихожан с праздником Гергетской Святой Троицы и отметил, что это праздник любви.



«Любовь - это жизнь для других. Есть человек, который живет для самого себя. Есть человек, который живет для семьи. Но есть люди, которые живут для народа, ближнего, а не самого себя. Это приносит им Божью благодать и воздается и в этом, и в другом мире. Поэтому говорят: будьте счастливы в обоих мирах», - обратился к пастве Илия II.















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