Супруга Афгана Мухтарлы передала полиции новые доказательства

16.07.2017 17:52 Супруга Афгана Мухтарлы Лейла Мустафаева на протяжении трех часов находилась на допросе в здании главного управления полиции Старого Тбилиси.



Как заявила Мустафаева журналистам после допроса, разговор касался добытых ими новых доказательств. Речь идет о найденных в личном альбоме Афгана Мухтарлы фотографиях, на которых, по словам Мустафаевой, запечатлены те люди, которые следили за ее супругом за несколько дней до похищения. Она отметила, что запечатленные на фотографиях люди - азербайджанцы.



По словам супруги Афгана Мухтарлы, установить их личности в рамках следствия можно было и раньше.



«Я дала полиции три фотографии тех лиц, которые следили за Афганом. Еще один человек фигурирует в сюжете одной из телекомпаний, который следил сначала за Дашгыном, а затем за Афганом. Полиция могла установить их личности, но не сделала этого. На фотографиях видны азербайджанские граждане», - отметила Лейла Мустафаева.















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