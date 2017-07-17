Пострадавшие в ДТП в Турции члены грузинского ансамбля вернулись на Родину

17.07.2017 11:19 Члены детской студии «Лампреби», попавшие в ДТП на территории Турции, уже вернулись в Грузию. Вместе с родителями, руководством ансамбля и председателем правительства Аджарии Зурабом Патарадзе они поздно ночью пересекли пограничный пункт в Сарпи.



Пострадавших в результате аварии навестили первые лица региона Турции. Как заявил Зураб Патарадзе, состояние шести пострадавших стабильное, они находятся в Турции.



"25 детей сегодня вместе с нами вернулись в Грузию. В Турции остаются 4 пациента в разных клиниках. Правоохранители расследуют причины. Проведена не одна экспертиза. Вместе с нами находились мэр Трабзона, губернатора, руководители разных учреждений. Причины ДТП изучают правоохранители и, думаю, завтра уже будем иметь картину", - заявил Патарадзе.



Авария произошла накануне в 120 километрах от Трабзона, около города Гиресун. В результате ДТП пострадали 38 человек. Танцевальный ансамбль направлялся на гастроли в Болгарию.















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