Заза Пачулия награжден орденом Чести

17.07.2017 11:49 Известный грузинский баскетболистов и чемпион NBA Заза Пачулия награжден орденом Чести. Об этом сообщается на официальной странице президента Грузии в сети Фейсбук.



"Решение президента Грузии, за популяризацию Грузии на международной арене Заза Пачулия будет награжден орденом Чести", - говорится в сообщении.



Также отмечается, что об этом решении президента Заза Пачулия был извещен начальником администрации президента Георгием Абашишвили. Он поздравил спортсмена с завоеванием чемпионского титула и пожелал успехов от имени президента.



Напомним, что Заза Пачулия стал чемпионом NBA в составе клуба Golden State Warriors. Пачулия первый грузинский баскетболист, завоевавший этот самый важный в мире баскетбольный титул.















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