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Четверо граждан Грузии остаются в турецких клиниках после ДТП
17.07.2017 12:17
Четыре человека, пострадавшие в результате автоаварии в Турции, остаются в больницах Гиресуна, Гореле и Трабзона.
Глава правительства Аджарской АР Зураб Патарадзе и представители правительства вместе с участниками ансамбля «Лампреби», пострадавшими в результате вчерашней аварии, поздно ночью пересекли границу. У таможенного пропускного пункта Сарпи детей встречали родные и близкие. Подростки чувствуют себя хорошо.
«Сегодня 25 детей уже вернулись в Грузию. В различных больницах Турции остаются 4 пациента. Правоохранители выясняют причины. Проведен ряд экспертиз. Вместе с нами там побывал мэр Трабзона, губернатор, руководители различных ведомств. Причины автоаварии выясняют правоохранители и думаю, завтра у нас уже будет картина случившегося», - заявил Патарадзе.
По информации пресс-службы правительства Аджарии, пострадавшие в результате автоаварии остаются в больницах Гиресуна, Гореле и Трабзона.
«У матери одного из детей в результате аварии развилась травматическая ампутация. Ее состояние стабильно. Она находится в трабзонской клинике. Одному из руководителей ансамбля, у которого сломаны ребра, потребуется стационарное наблюдение», - заявил министр здравоохранения Автономной республики Аджария Заал Микеладзе.
Авария произошла накануне в 120 километрах от Трабзона, около города Гиресун. В результате ДТП пострадали 38 человек. Танцевальный ансамбль направлялся на гастроли в Болгарию.
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