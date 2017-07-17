Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Четверо граждан Грузии остаются в турецких клиниках после ДТП


17.07.2017   12:17
Четыре человека, пострадавшие в результате автоаварии в Турции, остаются в больницах Гиресуна, Гореле и Трабзона.

Глава правительства Аджарской АР Зураб Патарадзе и представители правительства вместе с участниками ансамбля «Лампреби», пострадавшими в результате вчерашней аварии, поздно ночью пересекли границу. У таможенного пропускного пункта Сарпи детей встречали родные и близкие. Подростки чувствуют себя хорошо.

«Сегодня 25 детей уже вернулись в Грузию. В различных больницах Турции остаются 4 пациента. Правоохранители выясняют причины. Проведен ряд экспертиз. Вместе с нами там побывал мэр Трабзона, губернатор, руководители различных ведомств. Причины автоаварии выясняют правоохранители и думаю, завтра у нас уже будет картина случившегося», - заявил Патарадзе.

По информации пресс-службы правительства Аджарии, пострадавшие в результате автоаварии остаются в больницах Гиресуна, Гореле и Трабзона.

«У матери одного из детей в результате аварии развилась травматическая ампутация. Ее состояние стабильно. Она находится в трабзонской клинике. Одному из руководителей ансамбля, у которого сломаны ребра, потребуется стационарное наблюдение», - заявил министр здравоохранения Автономной республики Аджария Заал Микеладзе.

Авария произошла накануне в 120 километрах от Трабзона, около города Гиресун. В результате ДТП пострадали 38 человек. Танцевальный ансамбль направлялся на гастроли в Болгарию.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Создаст ли неопределенность конституционный запрет на продажу аграрных земель иностранцам?
Грузия направит коммерческих атташе в шесть стран
«Арси»: «Ларизация не повлияла на цены на недвижимость»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии назвали имена подозреваемых в убийстве российского туриста
В Абхазии туристы из Набережных Челнов стали жертвами грабителей
Жители Абхазии начали свой летний промысел - грабить российских туристов
Тело убитого в Абхазии туриста отправлено в Москву
Более 20 подозреваемых задержаны в Абхазии по делу об убийстве русского туриста
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Из-за пищевого отравления закрыт детский лагерь в КБР
Водители из Армении смогут работать со своими правами в России после того, как русский язык в республике получит статус официального - Володин
Израиль присоединится к TANAP
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна