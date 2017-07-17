Четверо граждан Грузии остаются в турецких клиниках после ДТП

17.07.2017 12:17 Четыре человека, пострадавшие в результате автоаварии в Турции, остаются в больницах Гиресуна, Гореле и Трабзона.



Глава правительства Аджарской АР Зураб Патарадзе и представители правительства вместе с участниками ансамбля «Лампреби», пострадавшими в результате вчерашней аварии, поздно ночью пересекли границу. У таможенного пропускного пункта Сарпи детей встречали родные и близкие. Подростки чувствуют себя хорошо.



«Сегодня 25 детей уже вернулись в Грузию. В различных больницах Турции остаются 4 пациента. Правоохранители выясняют причины. Проведен ряд экспертиз. Вместе с нами там побывал мэр Трабзона, губернатор, руководители различных ведомств. Причины автоаварии выясняют правоохранители и думаю, завтра у нас уже будет картина случившегося», - заявил Патарадзе.



По информации пресс-службы правительства Аджарии, пострадавшие в результате автоаварии остаются в больницах Гиресуна, Гореле и Трабзона.



«У матери одного из детей в результате аварии развилась травматическая ампутация. Ее состояние стабильно. Она находится в трабзонской клинике. Одному из руководителей ансамбля, у которого сломаны ребра, потребуется стационарное наблюдение», - заявил министр здравоохранения Автономной республики Аджария Заал Микеладзе.



Авария произошла накануне в 120 километрах от Трабзона, около города Гиресун. В результате ДТП пострадали 38 человек. Танцевальный ансамбль направлялся на гастроли в Болгарию.















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