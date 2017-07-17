Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Опрос: балльная система штрафов не повлияла на ситуацию на дорогах


17.07.2017   12:20
Большинство читателей Sputnik Грузия считают, что после введения т.н. балльной системы штрафования, ситуация на дорогах страны не изменилась, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на сайте новостного агентства.

На вопрос, улучшилась ли ситуация на дорогах после введения балльной системы, 66,5% проголосовавших ответили "нет, разницы не замечаю". Уменьшение нарушений на дорогах заметили 26,1% респондентов. Не в курсе новых правил 7,4% участников опроса.

С 1 июля в Грузии начала действовать т.н. балльная система – на водительские права начислены 100 баллов, которые будут сокращаться по мере совершения нарушений. По истечении лимита водителей лишат прав. Изначально баллы будут рассчитаны на полгода, то есть до конца 2017 года. А в дальнейшем они будут предусмотрены на год.

Ранее замглавы МВД Грузии Шалва Хуцишвили заявил, что с июля ведомство начнет устанавливать порядка 3 тысяч т.н. умных камер, позволяющих в режиме реального времени отслеживать ситуацию на дорогах и выявлять нарушителей. Камеры изначально установят в Тбилиси, Батуми (Аджария) и Кутаиси (регион Имерети), а также на автобане, связывающем Западную Грузию с Восточной.

Усиление контроля на дорогах стало необходимым после того, как в Грузии увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, и она оказалась в десятке стран с высоким риском смертности на дорогах. За последние три года в авариях в Грузии пострадали порядка трех тысяч человек.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Создаст ли неопределенность конституционный запрет на продажу аграрных земель иностранцам?
Грузия направит коммерческих атташе в шесть стран
«Арси»: «Ларизация не повлияла на цены на недвижимость»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии назвали имена подозреваемых в убийстве российского туриста
В Абхазии туристы из Набережных Челнов стали жертвами грабителей
Жители Абхазии начали свой летний промысел - грабить российских туристов
Тело убитого в Абхазии туриста отправлено в Москву
Более 20 подозреваемых задержаны в Абхазии по делу об убийстве русского туриста
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Из-за пищевого отравления закрыт детский лагерь в КБР
Водители из Армении смогут работать со своими правами в России после того, как русский язык в республике получит статус официального - Володин
Израиль присоединится к TANAP
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна