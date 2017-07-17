Опрос: балльная система штрафов не повлияла на ситуацию на дорогах

17.07.2017 12:20 Большинство читателей Sputnik Грузия считают, что после введения т.н. балльной системы штрафования, ситуация на дорогах страны не изменилась, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на сайте новостного агентства.



На вопрос, улучшилась ли ситуация на дорогах после введения балльной системы, 66,5% проголосовавших ответили "нет, разницы не замечаю". Уменьшение нарушений на дорогах заметили 26,1% респондентов. Не в курсе новых правил 7,4% участников опроса.



С 1 июля в Грузии начала действовать т.н. балльная система – на водительские права начислены 100 баллов, которые будут сокращаться по мере совершения нарушений. По истечении лимита водителей лишат прав. Изначально баллы будут рассчитаны на полгода, то есть до конца 2017 года. А в дальнейшем они будут предусмотрены на год.



Ранее замглавы МВД Грузии Шалва Хуцишвили заявил, что с июля ведомство начнет устанавливать порядка 3 тысяч т.н. умных камер, позволяющих в режиме реального времени отслеживать ситуацию на дорогах и выявлять нарушителей. Камеры изначально установят в Тбилиси, Батуми (Аджария) и Кутаиси (регион Имерети), а также на автобане, связывающем Западную Грузию с Восточной.



Усиление контроля на дорогах стало необходимым после того, как в Грузии увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, и она оказалась в десятке стран с высоким риском смертности на дорогах. За последние три года в авариях в Грузии пострадали порядка трех тысяч человек.















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