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Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов задержан в Тбилиси - СМИ


17.07.2017   12:28
В воскресенье 16 июля в Тбилиси произведено задержание чеченского беженца и известного блогера Тумсо Абдурахманова, сообщает "Кавказ.Реалии".

Из его аудио сообщения в адрес редакции "Кавказ.Реалии" выяснилось, что он находится под стражей и не имеет возможности оперативно отвечать на вопросы редакции.

Он заявил, что на данном этапе не стоит вопрос о его передачи России. Блогер не захотел называть причины своего задержания.

Житель Чечни Тумсо Абдурахманов подвергся незаконному преследованию силовыми структурами Чечни после того, как он не уступил дорогу кортежу тогдашнего главы Администрации Рамзана Кадырова, его двоюродного брата Ислама Кадырова в Грозном.

После угроз от представителей Кадырова Абдурахманов покинул республику и обратился за политическим убежищем к властям Грузии. В настоящий момент судебные органы Грузии рассматривают апелляцию Тумсо Абдурахманова на отказ в предоставлении ему политического убежища.

Абдурахманов неоднократно направлял заявления о незаконном уголовном преследовании в Генпрокуратуру РФ, они были перенаправлены в прокуратуру Чечни, но там их проигнорировали.






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