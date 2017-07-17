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Специалисты призывают население не трогать выброшенных на берег морских млекопитающих


17.07.2017   14:23
Специалисты призывают население проявлять осторожность и не трогать выброшенных на берег морских млекопитающих.

Как сообщают в Национальном агентстве окружающей среды, Департамент рыболовства и мониторинга Черного моря в этом году зафиксировал факты выноса на Черноморское побережье морских млекопитающих (дельфинов), что может быть обусловлено морбилливирусной инфекцией дельфинов.

Специалисты Департамента рыболовства и мониторинга Черного моря Национального агентства окружающей среды призывают местное население проявлять осторожность и не трогать выброшенных на берег морских млекопитающих.

По их информации, в 2017 году на участке Ганмухури – Сарпи зафиксировано 57 фактов выноса на побережье морских млекопитающих.

Агентство просит население в случае фиксации подобных фактов обращаться по номеру горячей линии Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов: 153.






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