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Специалисты призывают население не трогать выброшенных на берег морских млекопитающих
17.07.2017 14:23
Специалисты призывают население проявлять осторожность и не трогать выброшенных на берег морских млекопитающих.
Как сообщают в Национальном агентстве окружающей среды, Департамент рыболовства и мониторинга Черного моря в этом году зафиксировал факты выноса на Черноморское побережье морских млекопитающих (дельфинов), что может быть обусловлено морбилливирусной инфекцией дельфинов.
Специалисты Департамента рыболовства и мониторинга Черного моря Национального агентства окружающей среды призывают местное население проявлять осторожность и не трогать выброшенных на берег морских млекопитающих.
По их информации, в 2017 году на участке Ганмухури – Сарпи зафиксировано 57 фактов выноса на побережье морских млекопитающих.
Агентство просит население в случае фиксации подобных фактов обращаться по номеру горячей линии Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов: 153.
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