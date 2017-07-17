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Организаторы «Марша грузин» угрожают грузинскому дипломату групповым изнасилованием
17.07.2017 15:59
Организаторы "Марша грузин" угрожают грузинскому дипломату групповым изнасилованием. Об этом стало известно после публикации их переписки в сети "Фейсбук". Угрозы были адресованы бывшему молодому послу Грузии в ООН Татии Долидзе.
Подобного содержания посты были опубликованы в социальной сети членом "Альянса патриотов" Констанитном Моргошия, а также другими организаторами "Марша грузин" - Гией Коркоташвили, Михеилом Амисулашвили и др.
После того, как эта переписка вызвала негативную реакцию грузинской общественности, посты были удалены. Они заявляют, что эти заявления им не принадлежат и были сделаны посредством фейковых страниц, однако пользователей соцсетей успели сохранить скрины этих переписок.
Сама Татия Долидзе, комментируя данный инцидент, заявила, что намерена отвечать в правовом поле.
Сегодня же стало известно, что управлением детективов депаратмента полиции по г. Тбилиси начато следствие по вышеуказанным угрозам в отношении Татии Долидзе по ст. 151 Уголовного кодекса Грузии.
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