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Около 50 сотрудников покинули «Общественный вещатель»


17.07.2017   21:04
На данном этапе почти 50 сотрудников покинули "Общественный вещатель". Им по разным причинам пришлось уйти с "Первого канала".

Член Попечительского совета "Общественного вещателя Грузии" Сулхан Саладзе задается вопросом о том, каким материалом будет пополняться эфир после того, как были сняты с эфира ведущие передачи.

"Сегодня вступает в силу новая редакция положения "вещателя". В данном контексте любопытно, какие изменения будут приняты в вещателе, каких процессов следует ожидать в ближайшие дни. Кроме того, как повлияет вступление в силу положения на сотрудников, занятых сегодня в "Общественном вещателе", и какие последуют перемещения"- заявил Сулхан Саладзе.

Член Попечительского совета "Общественного вещателя", Тинатин Бердзенишвили говорит о причинах, из-за которых 50 сотрудникам пришлось уйти из "Общественного вещателя".

"Около 50 человек покинули "Общественный вещатель", из них почти у половины истек срок договора, а остальные это люди, которые в большей доле работали на проектах, и им пришлось перейти на другой проект, а некоторым, к сожалению, пришлось уйти с "Общественного вещателя"- заявила Тинатин Бердзенишвили.

В эти минуты в "ОВ" идет заседание Попечительского совета, где обсуждают время начала нового эфирного сезона. Новый эфирный сезон на первом канале "Общественного вещателя" вместо осени начнется с января. Сегодня же станет известно, уволили ли и других сотрудников.







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