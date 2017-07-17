Ущерб от пожара на рынке в Тбилиси составил около 12 тысяч долларов

17.07.2017 22:22 По предварительным данным, размер ущерба, нанесенного пожаром на так называемом «Дезертирском рынке» в центре Тбилиси составляет около 30 тысяч лари (около 12 тысяч долларов). Об этом в беседе с журналистами заявили торговцы.



По их словам, в результате пожара сгорел склад, на котором хранилось мясо, разные продукты, а также бумажные салфетки.



В настоящее время на территории сгоревшего склада проводится уборка.



Согласно официальным данным, пожар на одном из крупнейших в Тбилиси продуктовых и вещевых рынков на территории Вокзальной площади, был потушен в течение получаса.



Заместитель начальника главного управления Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Давид Гелашвили сообщил, что на месте были мобилизованы 10 единиц пожарно-спасательных машин и до 50 спасателей-пожарных. Пожар был ликвидирован за 15-20 минут. Никто не пострадал, сгорело около 200 квадратных метров площади. Причины пожара пока не установлены.



Глава администрации Дидубийского района Ирма Заврадашвили отметила, что сигнал о возгорании поступил ровно в 15:15 и уже через полчаса пожар был ликвидирован. «Сейчас предстоит установить, кто за это должен отвечать и потом будем говорить о возмещении убытков», — сказала Заврадашвили.



"Новости-Грузия"











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