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Ущерб от пожара на рынке в Тбилиси составил около 12 тысяч долларов


17.07.2017   22:22
По предварительным данным, размер ущерба, нанесенного пожаром на так называемом «Дезертирском рынке» в центре Тбилиси составляет около 30 тысяч лари (около 12 тысяч долларов). Об этом в беседе с журналистами заявили торговцы.

По их словам, в результате пожара сгорел склад, на котором хранилось мясо, разные продукты, а также бумажные салфетки.

В настоящее время на территории сгоревшего склада проводится уборка.

Согласно официальным данным, пожар на одном из крупнейших в Тбилиси продуктовых и вещевых рынков на территории Вокзальной площади, был потушен в течение получаса.

Заместитель начальника главного управления Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Давид Гелашвили сообщил, что на месте были мобилизованы 10 единиц пожарно-спасательных машин и до 50 спасателей-пожарных. Пожар был ликвидирован за 15-20 минут. Никто не пострадал, сгорело около 200 квадратных метров площади. Причины пожара пока не установлены.

Глава администрации Дидубийского района Ирма Заврадашвили отметила, что сигнал о возгорании поступил ровно в 15:15 и уже через полчаса пожар был ликвидирован. «Сейчас предстоит установить, кто за это должен отвечать и потом будем говорить о возмещении убытков», — сказала Заврадашвили.

"Новости-Грузия"





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