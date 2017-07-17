Концерт группы Gipsy Kings пройдет в Грузии 18 августа

17.07.2017 22:24 Всемирно известная французская группа Gipsy Kings, исполняющая музыку в стилях фламенко, сальсы и поп, выступит в Грузии 18 августа.



Концерт пройдет в концертном зале Black Sea Arena в Шекветили, в рамках правительственного проекта Check in Georgia, направленного на популяризацию Грузии на международном уровне.



Как отмечают организаторы, Gipsy Kings посетит Грузию в оригинальном составе. Музыканты исполнят все свои знаменитые хиты: Djobi Djoba, Bamboleo, Inspiration, Magia Del Ritmo, Allegria, Caminando Por La Calle, Salsa de Noche, Mosaique, Volare, Pharaon и многие другие.



Название группы Gipsy Kings происходит от фамилии основателей — цыган из династии Рэйес, что в буквальном переводе означает «короли». Коллектив исполняет песни на смеси испанского, каталанского и провансальских диалектов.



История группы началась в конце 70-х, когда в городке Арль на юге Франции, известный исполнитель фламенко Хосе Рэйес, два его сына Николя и Андрэ Рэйес, а также шурин Чико Бучикхи создали музыкальную группу. Тогда, в 1979 году, группа получила название Los Reyes и некоторое время играла на местных сценах.



После смерти Хосе Рэйеса в коллектив пришел виртуозный токаор Тони Бальярдо со своими братьями Морисом и Пако Бальярдо. Вскоре состав группы увеличился и за счет гитаристов Пабло и Пачай Рэйес, а также Кану Рэйес. Группу переименовали в Gipsy Kings, однако стиль остался неизменным – цыганское фламенко с виртуозным аккомпанементом гитар всех членов группы, среди которых особенно выделялись две звезды — гитара Тони Бальярдо и голос Николя Рэйеса.



Первый альбом коллектива был назван Gipsy Kings и принес ему оглушительный успех и славу, вошел в хит-парады двенадцати европейских стран, а в Англии продержался в чартах 40 недель. В конце 80-х Gipsy Kings побывали в США, где окончательно закрепила мировой успех и до настоящего времени гастролирует по всему миру.



"Новости-Грузия"











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