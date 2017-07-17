GEM FEST день четвертый: 10 000 визитеров, из них 64% иностранцы

17.07.2017 22:31 В первые дни после открытия фестиваль GEM FEST принял около 10 000 визитеров, из которых 64% иностранные гости. На восьми клубных сценах прошли 48 шоу. Об этом сегодня на специальной пресс-конференции сообщил учредитель фестиваля Георгий Сигуа.



По его словам, впервые за все время проведения фестиваля были задействованы территории за пределами села Ганмухури, включая остров на реке Ингури, т.н. китайскую сцену на берегу Анаклия и другие.



«Это не шутка, в Самегрело в селе Ганмухури, представлены всевозможные международные бренды, идет интенсивное строительство семейных гостиниц и много новых объектов», — сказал Сигуа.



Напомним, фестиваль электронной музыки GEM Fest 2017 стартовал 14 июля и завершится 14 августа. В этом году он объединил восемь клубных сцен для выступления 500 знаменитых исполнителей клубной музыки со всего мира.



GEM Fest проходит традиционно проходит в Анаклиа — курортном местечке на черноморском побережье Грузии, на набережной спроектированной испанским архитектором Альберто Доминго. Здесь расположен большой парк с аттракционами и начинается самый длинный в Европе пешеходный мост (540 метров) над устьем горной реки Ингури.



Среди хедлайнеров GEM Fest 2017 — лучший диджей мира по версии британского еженедельника DJ Mag 2016 — Мартин Гаррикс из Голландии, знаменитый шведский дуэт Axwell and Ingrosso, французский диджей Worakls, датчанин Sander van Doorn, гамбургский диджей Solomun, американский хаус-диджей Roger Sanches, а также немецкая звезда техносцены Paul Kalkbrenner, который стал постоянным резидентом фестиваля в Анаклии.



Исполнители были приглашены на основании данных опроса, проведенного организаторами фестиваля среди многочисленных поклонников фестиваля. Организаторы отмечают, что жители Абхазии могут посещать фестиваль бесплатно.



"СОВА"











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