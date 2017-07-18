«Отмоем площадь Марджанишвили» - акция против «Марша грузин»

18.07.2017 12:29 19 июля в Тбилиси, по проспекту Агмашенебели, у станции метро Марджанишвили состоится еще одна акция - "отмоем площадь Марджанишвили". Акция будет устроена проведана "Марша грузин", прошедшего на днях по улице Марджанишвили. Организатором акции является Давид Абзианидзе.



"Известно, как загрязнен наш город разными паразитами. События минувшей недели явствуют, что нам ничего не поможет, пока сами не возьмем в руки инициативу! Присоединяйтесь к нам, и имейте с собой бутылку воды, стиральное мыло, и при желании - совок"- говорится в анонсе мероприятия.



Напомним, 14 июля в Тбилиси, по проспекту Агмашенебели состоялся ксенофобский "марш грузин".

















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