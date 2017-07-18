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Список концертов проекта Check in Georgia на Black Sea Arena
18.07.2017 12:53
Правительственный проект Check in Georgia, направленный на популяризацию Грузии на международном уровне, обнародовал сезонную программу.
В июле, августе и сентябре в концертном зале Black Sea Arena в Шекветили запланированы следующие концерты:
23 июля – британская певица грузинского происхождения Кети Мелуа и Камерный женский хор Гори
1 августа – концерт Грузинского академического ансамбля народной песни и танца «Эрисиони»
5 августа – вокальный ансамбль «Картули хмеби» с программой «Тридцать лет на сцене»
9 августа – всемирно известная балерина Ирма Ниорадзе и мировые звезды балета
10 августа — Eric Benet и CeeLo Green
15 августа – вечер «Ираклий Чарквиани. История»
18 августа – группа Gipsy Kings
21 августа – Нино Катамадзе и Insight
2 сентября – Фольклорный фестиваль
Кроме этого, в рамках Check in Georgia 14 июля уже стартовал Грузинский фестиваль электронной музыки GEM Fest, который продлится 33 дня, соберет более 500 музыкантов и исполнителей, среди них звезд электронной музыки мирового масштаба.
Все билеты уже поступили в продажу, их можно приобрести онлайн, на сайте tkt.ge
"Новости-Грузия"
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