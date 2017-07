Список концертов проекта Check in Georgia на Black Sea Arena

18.07.2017 12:53 Правительственный проект Check in Georgia, направленный на популяризацию Грузии на международном уровне, обнародовал сезонную программу.



В июле, августе и сентябре в концертном зале Black Sea Arena в Шекветили запланированы следующие концерты:



23 июля – британская певица грузинского происхождения Кети Мелуа и Камерный женский хор Гори



1 августа – концерт Грузинского академического ансамбля народной песни и танца «Эрисиони»



5 августа – вокальный ансамбль «Картули хмеби» с программой «Тридцать лет на сцене»



9 августа – всемирно известная балерина Ирма Ниорадзе и мировые звезды балета



10 августа — Eric Benet и CeeLo Green



15 августа – вечер «Ираклий Чарквиани. История»



18 августа – группа Gipsy Kings



21 августа – Нино Катамадзе и Insight



2 сентября – Фольклорный фестиваль



Кроме этого, в рамках Check in Georgia 14 июля уже стартовал Грузинский фестиваль электронной музыки GEM Fest, который продлится 33 дня, соберет более 500 музыкантов и исполнителей, среди них звезд электронной музыки мирового масштаба.



Все билеты уже поступили в продажу, их можно приобрести онлайн, на сайте tkt.ge



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ