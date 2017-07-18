Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Список концертов проекта Check in Georgia на Black Sea Arena


18.07.2017   12:53
Правительственный проект Check in Georgia, направленный на популяризацию Грузии на международном уровне, обнародовал сезонную программу.

В июле, августе и сентябре в концертном зале Black Sea Arena в Шекветили запланированы следующие концерты:

23 июля – британская певица грузинского происхождения Кети Мелуа и Камерный женский хор Гори

1 августа – концерт Грузинского академического ансамбля народной песни и танца «Эрисиони»

5 августа – вокальный ансамбль «Картули хмеби» с программой «Тридцать лет на сцене»

9 августа – всемирно известная балерина Ирма Ниорадзе и мировые звезды балета

10 августа — Eric Benet и CeeLo Green

15 августа – вечер «Ираклий Чарквиани. История»

18 августа – группа Gipsy Kings

21 августа – Нино Катамадзе и Insight

2 сентября – Фольклорный фестиваль

Кроме этого, в рамках Check in Georgia 14 июля уже стартовал Грузинский фестиваль электронной музыки GEM Fest, который продлится 33 дня, соберет более 500 музыкантов и исполнителей, среди них звезд электронной музыки мирового масштаба.

Все билеты уже поступили в продажу, их можно приобрести онлайн, на сайте tkt.ge

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия готова предоставить Украине до 40 локомотивов в пиковый период
Туристы в Аджарии
Таможенники готовятся к пуску железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии назвали имена подозреваемых в убийстве российского туриста
В Абхазии туристы из Набережных Челнов стали жертвами грабителей
Жители Абхазии начали свой летний промысел - грабить российских туристов
Тело убитого в Абхазии туриста отправлено в Москву
Более 20 подозреваемых задержаны в Абхазии по делу об убийстве русского туриста
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Тбилиси проходит «Амбассадориал 2017»
Украина и Грузия усилят сотрудничество в оборонной и экономической сферах
Маргвелашвили: Целю Украины и Грузии является полноправное членство в ЕС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна