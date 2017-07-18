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Испанская полиция арестовала вице-президента ФИФА


18.07.2017   17:07
Руководитель Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Анхель Мария Вильяр и его сын Горка, работающий в организации, арестованы по подозрению в коррупции. Об этом сообщает Лента.Ру со ссылкой на El Pais.

Задержание произошло сегодня во время обыска в офисе федерации. Расследование в отношении функционеров длилось около трех месяцев, гражданская гвардия прослушивала телефоны чиновников. Властями по данному делу было собрано около 2000 страниц документов. 67-летнему Вильяру вменяется в вину использование средств организации для подкупа руководителей региональных федераций с целью обеспечения поддержки на выборах руководителя RFEF.

Вильяр был вновь избран главой организации в мае этого года и на данный момент возглавляет организацию на протяжении 29 лет. Чиновник, исполнявший обязанности президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), также занимает пост старшего вице-президента совета Международной федерации футбола (ФИФА).






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