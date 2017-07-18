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В Трабзоне скончался оператор попавшего в аварию грузинского детского ансамбля
18.07.2017 19:27
В больнице Трабзона скончался гражданин Грузии, который был среди пассажиров попавшего в аварию автобуса с детским танцевальным ансамблем. Мужчина являлся оператором ансамбля. Сразу после аварии он был помещен в реанимацию местной больницы и подключен к аппарату искуственного дыхания.
Как сообщает телекомпания «Рустави-2», министерство здравоохранения Аджарии уже проводит процедуры по транспортировке погибшего в Грузию.
Детский танцевальный ансамбль «Лампари» попал в аварию на территорию Турции 16 июля, когда направлялся на конкурс в Болгарию. По неустановленной пока причине, автобус съехал с дороги и перевернулся. В салоне находились 38 пассажиров, из них 25 детей. Маленькие артисты отделались легкими ушибами, серьезнее пострадали несколько взрослых – четверо из них были доставлены в больницы, одной родительнице пришлось сделать операцию по ампутации ноги. Накануне все дети из ансамбля вернулись в Грузию.
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