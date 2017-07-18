Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинские фанаты украли азербайджанский флаг перед матчем «Самтредиа» - «Карабах»


18.07.2017   23:07
Сегодня в Тбилиси прошел матч второго квалификационного Лиги чемпионов между грузинским «Самтредиа» и азербайджанским «Карабахом».

Как передает корреспондент 1news.az с места событий, перед началом встречи немногочисленная толпа фанатов грузинской команды напала на болельщиков «Карабаха».

Словесная перепалка между фанатами двух клубов переросла в драку, в ходе которого грузины ранили одного из болельщиков «Карабаха» в руку, отобрали флаг Азербайджана и убежали. Инцидент произошел напротив стадиона Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе.

Встреча, проходившая практически при пустых трибунах, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Карабаха».

Единственный гол на 22-й минуте забил гаитянин Дональд Герье, забивший мяч со штрафного и порадовавший группу азербайджанских болельщиков, которые приехали на игру в Тбилиси.

Напомним, первая игра в Баку завершилась со счетом 5:0 в пользу «Карабаха». Таким образом, общий счет противостояния – 6:0 в пользу чемпиона Азербайджана.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии установлены новые тарифы на потребление природного газа
Грузия готова предоставить украинскому бизнесу максимально комфортные условия
Порошенко анонсировал активизацию сотрудничество Украины и Грузии в ГУАМ
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии назвали имена подозреваемых в убийстве российского туриста
В Абхазии туристы из Набережных Челнов стали жертвами грабителей
Жители Абхазии начали свой летний промысел - грабить российских туристов
Тело убитого в Абхазии туриста отправлено в Москву
Более 20 подозреваемых задержаны в Абхазии по делу об убийстве русского туриста
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Главы МИД Эстонии, Литвы и Словакии осудили установку оккупационного баннера
Кобахидзе: На протяжении многих лет Украина поддерживала нашу страну в самые тяжелые и эмоциональные периоды
Министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ посещает Грузию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна