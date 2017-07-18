Грузинские фанаты украли азербайджанский флаг перед матчем «Самтредиа» - «Карабах»

18.07.2017 23:07 Сегодня в Тбилиси прошел матч второго квалификационного Лиги чемпионов между грузинским «Самтредиа» и азербайджанским «Карабахом».



Как передает корреспондент 1news.az с места событий, перед началом встречи немногочисленная толпа фанатов грузинской команды напала на болельщиков «Карабаха».



Словесная перепалка между фанатами двух клубов переросла в драку, в ходе которого грузины ранили одного из болельщиков «Карабаха» в руку, отобрали флаг Азербайджана и убежали. Инцидент произошел напротив стадиона Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе.



Встреча, проходившая практически при пустых трибунах, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Карабаха».



Единственный гол на 22-й минуте забил гаитянин Дональд Герье, забивший мяч со штрафного и порадовавший группу азербайджанских болельщиков, которые приехали на игру в Тбилиси.



Напомним, первая игра в Баку завершилась со счетом 5:0 в пользу «Карабаха». Таким образом, общий счет противостояния – 6:0 в пользу чемпиона Азербайджана.















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