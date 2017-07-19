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На проспекте Агмашенебели сегодня пройдет «Марш женской солидарности»


19.07.2017   11:27
На проспекте Агмашенебели сегодня пройдет «Марш женской солидарности». Информация об этом распространяется в социальной сети.

Марш, который начнется от Дома культуры железнодорожников, будет направлен против неравенства, насилия и притеснения.

Как говорят организаторы акции, вместо поднятия реальных социально-экономических проблем участники «Марша грузин» открыто начали делать фашистские высказывания. По их словам, ксенофобские и расистские призывы членов «Марша грузин» переросли в угрозы группового насилия и изнасилования в адрес конкретных женщин.

«Несколько дней назад состоялся «Марш грузин», члены которого вместо поднятия реальных социально-экономических проблем открыто начали делать фашистские высказывания. Их ксенофобские и расистские призывы переросли в угрозы группового насилия и изнасилования в адрес конкретных женщин. На фоне участившегося в последнее время в стране фемицида следующей жертвой насильника может стать каждый из нас. Особенно в том случае, если они посчитают, что женщины не должны говорить о насилии. Никакие угрозы и ненависть не заставят нас молчать! Мы не будем терпеть притеснения и насилие! Настало время объявить притеснителям войну. Давайте объединимся против ненависти и убедимся, что в борьбе с неравенством наше единство и солидарность могут сыграть решающую роль», - говорится в заявлении.

Организаторы призывают присоединиться к маршу всех, для кого ценна человеческая жизнь и достоинство.






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