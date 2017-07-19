Руководитель службы новостей Общественного вещателя покинул должность

19.07.2017 11:50 Руководитель службы новостей Общественного вещателя Грузии Георгий Путкарадзе покинул должность и телекомпанию. По его заявлению, решение оказалось для него сложным.



«После многих раздумий сегодня я принял сложное для меня решение. Я ухожу с поста руководителя службы новостей Первого канала. С этим каналом и моими коллегами, старыми и новыми, меня связывает множество интересных, трудных и полных вызовов дней и ночей. Спасибо им за труд, преданность. Сегодня я попрощался с этой командой, успехов им. Сейчас в моей жизни время новых вызовов», - пишет Путкарадзе на своей странице в социальной сети.



Как сообщил Путкарадзе «IPN», на данном этапе он не может озвучить информацию о будущей деятельности, однако заявляет, что «в скором времени станет известна».















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