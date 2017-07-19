В Грузии состоится презентация базы данных и каталога храмов исторического Тао-Кларджети

19.07.2017 15:20 19 июля в конференц-зале Национальной библиотеки парламента Грузии состоится презентация базы данных и каталога храмов и монастырей исторического Тао-Кларджети (отошедшего к Турции).



Проект «Тао-Кларджети – исторические памятники и памятники культуры (геоинформационная система и интерактивная веб-карта), осуществлён в 2014-2016 годах Центром исследований Южного Кавказа и Анатолии при финансировании Фонда имени Шота Руставели. В рамках проекта была создана база геоданных и выпущен в свет каталог.



По мнению организаторов презентации, создание базы геоданных – новое слово как в сфере исторической науки, так и в геоинформационной системе. Онлайн-база станет доступной для всеобщего пользования; как исследователи, так и заинтересованные лица смогут получить справки, имеющиеся в письменных источниках и научной литературе, в удобном для них поисковом режиме.



«Изданный в рамках проекта каталог является первой попыткой собрать воедино огромного объёма информацию, связанную с памятниками, расположенными в регионе. К книге прилагается краткий каталог исторических документов, подписанных на территории Тао-Кларджети и рукописей, переписанных служившими в Тао-Кларджети духовными лицами. В издании представлен также словарь-справочник, содержащий данные об исторических личностях, которые вели свою деятельность на территории Тао-Кларджети или были причастны к этому региону. Одно из важнейших дополнений касается населённых пунктов Тао-Кларджети. Каталог снабжён библиографией общин (диаспор) Тао-Кларджети или национальных образований, в большей или меньшей степени связанных с этим регионом.



Вышедший в свет каталог станет незаменимым подспорьем историкам, искусствоведам, филологам, представителям ряда других смежных профессий. Не менее интересным источником информации станет он и для всех любителей старины», - говорится в релизе пресс-службы Национального центра рукописей Грузии.















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