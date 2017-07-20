Два грузинских бомжа четыре года барствовали за 12.000.000 российских рублей

20.07.2017 14:36 Двое бродяг грузинского происхождения задержаны в Москве, их подозревают в грабежах. По предварительным данным, несколько лет назад бомжи по имени Шота и Гия украли в Москве, возле Кутузовского проспекта, у коммерсанта более десяти миллионов рублей.



На эти деньги Гиа и Шота купили себе новую одежду, одолжили часть денег другу и часть суммы направили своим родным в Грузию.



Затем бомжи поехали в Братеево, где отвели душу и потешили тело в отеле. Украденные деньги позволили бездомным вести беззаботную жизнь на протяжении четырех лет.



После того как был прогулян последний рубль, Гиа и Шота вновь вышли на большую дорогу, но были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.















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