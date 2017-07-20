В Батуми пройдет пятый Открытый Кубок Черного Моря по «Что? Где? Когда?»

20.07.2017 17:28 Пятый Открытый Кубок Черного Моря или 18-й Батумский международный фестиваль по интеллектуальным играм, пройдет 21-23 июля в Батуми. Возглавит жюри фестиваля вице-президент Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель «Хрустальной совы», Александр Рубин из Израиля.



За звание сильнейшего будут бороться 40 команд и 400 знатоков из 12 стран: Грузии, России, Украины, Беларуси, Азербайджана, Армении, Германии, Израиля, Латвии, Молдовы, Чехии и Эстонии. Грузию на турнире представляю 20 команд из разных городов страны. Команда Давида Рапава посеяна под вторым номером и является официальным фаворитом турнира, сообщает «Новости-Грузия».



Программа форума предусматривает ряд игр: «Что? Где? Когда?» (спортивная версия), «Брэйн-ринг», «Своя игра», «Хамса» и Кубок Ржевского - турнир на экстравагантные и смешные вопросы. В турнире будут разыгрываться две путевки на Чемпионат Мира-2017, который пройдет 3-5 ноября в Астане (Казахстан). Их получат лучшая грузинская и лучшая гостевая команды.



Церемония открытия и игры «Что? Где? Когда?», «Хамса» и Кубок Ржевского пройдут в пятизвездной гостинице Euphoria Batumi Hotel. Турнир по «Брэйн-рингу» - в клубе Take Five на батумском бульваре.















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