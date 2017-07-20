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Более 1,3 тысячи человек оштрафовали в Тбилиси за загрязнение окружающей среды
20.07.2017 20:43
Более 1,3 тысячи штрафов было оформлено в Тбилиси за загрязнение окружающей среды инспекторами столичной службы надзора «Тбилсервис групп» за три месяца, говорится в сообщении на фейсбук-странице службы.
Сотрудники новой службы, созданной при мэрии Тбилиси, 20 апреля начали штрафовать физических и юридических лиц за разбрасывание бытового мусора и другого вида отходов.
За три месяца работы, инспекторы оштрафовали 1 294 физических и 49 юридических лиц. Примечательно, что среди оштрафованных за выброс мусора в неположенном месте 616 иностранцев.
Общая сумма штрафов составила 143 тысячи 950 лари (порядка 59 тысяч долларов).
Напомним, за брошенный окурок, шелуху семечек, фантики и другие отходы, вес которых не превышает 2 килограмм, в отношении нарушителя применятся минимальная санкция в виде штрафа в 80 лари (34 доллара). Если речь идет о небольшом количестве строительного мусора, то сумма штрафа составит 100 лари (43 доллара).
Максимальный штраф за загрязнение окружающей среды составляет 1000 лари (около 430 долларов). Подробнее о санкциях здесь.
Инспекторы штрафуют не только жителей Тбилиси, но и туристов, нарушивших чистоту. Сотрудники службы располагают фото и видео камерами и документируют все нарушения.
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